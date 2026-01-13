Психолог Сальникова рекомендовала проявлять лояльность в первые недели после каникул

Семейный психолог Дарья Сальникова поделилась советами, как эффективно организовать командную работу после затяжных выходных. Об этом сообщило « Радио 1 ».

Как пояснила специалист, сразу после каникул важно проявить лояльность к команде. Она отметила, что у всех разная скорость включения в рабочие процессы.

«Нужно дать себе неделю или полторы. На полное восстановление рабочих процессов и эффективности, сравнимой с докризисным декабрем, нужно около двух недель», — пояснила эксперт.

По ее словам, это время следует использовать для расстановки приоритетов и неформального общения, добавил NEWS.ru.