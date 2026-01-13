Психолог Сальникова рекомендовала проявлять лояльность в первые недели после каникул
Семейный психолог Дарья Сальникова поделилась советами, как эффективно организовать командную работу после затяжных выходных. Об этом сообщило «Радио 1».
Как пояснила специалист, сразу после каникул важно проявить лояльность к команде. Она отметила, что у всех разная скорость включения в рабочие процессы.
«Нужно дать себе неделю или полторы. На полное восстановление рабочих процессов и эффективности, сравнимой с докризисным декабрем, нужно около двух недель», — пояснила эксперт.
По ее словам, это время следует использовать для расстановки приоритетов и неформального общения, добавил NEWS.ru.