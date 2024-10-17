Психолог Рыжов сообщил, что многие молодые люди не готовы к переходу во взрослую жизнь

Доктор психологических наук, профессор Московского городского педагогического университета (МГПУ) Борис Рыжов в беседе с «Газетой.Ru» сообщил о феномене 25-летних молодых людей, которые не готовы к переходу во взрослую жизнь.

По словам специалиста, многие хотят жить, так как привыкли, и не готовы начинать работать на общество. Они продолжают фокусироваться на саморазвитии, изучении новых языков и работе над собой.

Психолог считает, что все это следствие недостаточной социализации в более раннем возрасте, когда у молодых людей не были сформированы правильные ожидания от взрослой жизни.