Психолог Россина: при выборе вида спорта важно учитывать темперамент и психотип ребенка
Психолог Светлана Россина дала советы по выбору вида спорта для детей. Такой сложный и ответственный процесс требует учета многих факторов, отметила эксперт в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
По ее словам, на начальном этапе необходимо определить темперамент и психотип ребенка, которые считаются определяющими факторами. Так, застенчивого мальчика стоит отдавать на бокс только при определенных условиях.
«Здесь очень важно образное мышление, видение и представление. Когда эти когнитивные функции развиты, тогда мы начинаем видеть, что мальчик начинает представлять себя через определенную красоту телодвижения, силу», — отметила специалист.
Она также добавила, что юный спортсмен сможет раскрыть в себе положительные качества лишь при условии взаимоотношений родителей и тренера.