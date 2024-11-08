Психолог Россина: при выборе вида спорта важно учитывать темперамент и психотип ребенка

Психолог Светлана Россина дала советы по выбору вида спорта для детей. Такой сложный и ответственный процесс требует учета многих факторов, отметила эксперт в эфире телеканала « Санкт-Петербург ».

По ее словам, на начальном этапе необходимо определить темперамент и психотип ребенка, которые считаются определяющими факторами. Так, застенчивого мальчика стоит отдавать на бокс только при определенных условиях.

«Здесь очень важно образное мышление, видение и представление. Когда эти когнитивные функции развиты, тогда мы начинаем видеть, что мальчик начинает представлять себя через определенную красоту телодвижения, силу», — отметила специалист.

Она также добавила, что юный спортсмен сможет раскрыть в себе положительные качества лишь при условии взаимоотношений родителей и тренера.