Психолог Рощин заявил, что молодежь может легко уйти с работы из-за отсутствия чувства долга

Социальный психолог Алексей Рощин в эфире ИА НСН выразил мнение, что современные молодые сотрудники часто отказываются от работы, поскольку для них важнее личный комфорт и собственное благополучие, нежели корпоративные интересы и чувство ответственности. Лишь небольшая доля опрошенных признает важность труда как значимой социальной роли, остальные предпочитают свободное время и развлечения.
«Молодежь сейчас живет в обществе потребления, для нее непонятно, зачем в принципе работать. Труд от слова "трудно", поэтому молодые люди работать и не хотят», — отметил специалист.
Рощин подчеркнул, что нынешняя молодежь выросла в эпоху доступности материальных благ и воспринимает работу как тягостную обязанность, предпочитая легкость жизни и отсутствие обязательств. Отказ от долгосрочного планирования и от осознания коллективных целей формирует новое поколение работников, готовых покинуть рабочее место при первой возможности без сожалений.
Путин объяснил, почему 25 лет назад заявил Ельцину о неготовности стать президентом
Концерт в поддержку бойцов СВО прошел в Орехово-Зуеве
Петербург накроет гроза и град в воскресенье
Платформа «Деловое собрание» укрепила деловые мосты между властью и бизнесом
Подъезды в домах на улицах Спартаковская и Мичурина отремонтируют в Химках
Команда из Химок стала призером всероссийских стартов по спортивному туризму
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте