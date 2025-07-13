Психолог Рощин заявил, что молодежь может легко уйти с работы из-за отсутствия чувства долга

Социальный психолог Алексей Рощин в эфире ИА НСН выразил мнение, что современные молодые сотрудники часто отказываются от работы, поскольку для них важнее личный комфорт и собственное благополучие, нежели корпоративные интересы и чувство ответственности. Лишь небольшая доля опрошенных признает важность труда как значимой социальной роли, остальные предпочитают свободное время и развлечения.

«Молодежь сейчас живет в обществе потребления, для нее непонятно, зачем в принципе работать. Труд от слова "трудно", поэтому молодые люди работать и не хотят», — отметил специалист.

Рощин подчеркнул, что нынешняя молодежь выросла в эпоху доступности материальных благ и воспринимает работу как тягостную обязанность, предпочитая легкость жизни и отсутствие обязательств. Отказ от долгосрочного планирования и от осознания коллективных целей формирует новое поколение работников, готовых покинуть рабочее место при первой возможности без сожалений.