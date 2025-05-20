Психолог Рощин предупредил о негативном влиянии поливоркинга на психику

Психолог Сергей Рощин прокомментировал недавно появившийся тренд на поливоркинг — одновременное выполнение разных типов работ ради увеличения дохода. Об этом сообщило ИА НСН .

По мнению специалиста, данная тенденция скорее обусловлена необходимостью, чем желанием людей разнообразить профессиональный опыт.

«Тут возникает необходимость постоянно переключаться между заданиями разного типа. Для этого люди должны обладать определенным психологическим складом», — предупредил специалист.

Рощин подчеркнул, что работа сразу на нескольких направлениях может негативно сказываться на эмоциональном благополучии человека. Постоянное переключение между разными видами заданий способно привести к перегрузкам нервной системы.