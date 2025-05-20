Психолог Рощин предупредил о негативном влиянии поливоркинга на психику

Психолог Сергей Рощин прокомментировал недавно появившийся тренд на поливоркинг — одновременное выполнение разных типов работ ради увеличения дохода. Об этом сообщило ИА НСН.
По мнению специалиста, данная тенденция скорее обусловлена необходимостью, чем желанием людей разнообразить профессиональный опыт.
«Тут возникает необходимость постоянно переключаться между заданиями разного типа. Для этого люди должны обладать определенным психологическим складом», — предупредил специалист.
Рощин подчеркнул, что работа сразу на нескольких направлениях может негативно сказываться на эмоциональном благополучии человека. Постоянное переключение между разными видами заданий способно привести к перегрузкам нервной системы.
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