Психолог Рощин: человеку необходимо обниматься минимум три раза в день

Тактильный контакт крайне важен для взаимоотношений. Объятия необходимы не только детям, но и взрослым. Минимальная норма — обниматься три раза в день, рассказал социальный психолог Алексей Рощин в эфире Национальной Службы Новостей .

«Объятия — это то, благодаря чему человек ощущает себя живым. Считается, что именно при тактильном контакте люди осознают, что другие люди вокруг существуют и действительно имеют к ним отношение», — считает специалист.

Он отметил, что при отсутствии этого контакта люди начинают сильно страдать, например, как заключенные исправительных учреждений. На некоторых тренингах есть специальное задание обниматься. Это нужно для сплочения коллектива и улучшения настроения, добавил Рощин.