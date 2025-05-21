Психолог Ромашина рассказала, что недостаток эмоциональной близости может стать поводом продажи девственности

Причины, по которым девушки решаются на продажу своей девственности, могут варьироваться от психологических мотиваций до материальных потребностей. Клинический психолог Ольга Ромашина поделилась мнением в интервью изданию «Постньюс» .

Ромашина подчеркнула, что многие женщины обращаются к продаже девственности из-за недостатка эмоциональной близости и чувства собственной ценности. Некоторые воспринимают потерю девственности как протест против сложившихся общественных установок или семейных традиций, пытаясь компенсировать недостаток любви и заботы такими радикальными действиями.

Кроме того, психолог обращает внимание на экономический аспект. Продажа девственности может быть способом решить финансовые проблемы семьи, когда девушка чувствует невозможность приобрести желаемые вещи или удовлетворить потребности близких.

Клинический психолог и автор канала «Психолог пишет» в Telegram Дарья Яушева добавляет, что подобное поведение часто встречается среди подростков 14-18 лет, которые сталкиваются с отсутствием социальной защищенности и поддержкой взрослых. Подростки из неблагоприятных семей, воспитанные в детских домах или оставшиеся без родительской опеки, становятся наиболее уязвимыми для подобных ситуаций.