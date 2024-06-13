Многие мужчины обижаются на своих жен, когда те отказываются им готовить. В таких случаях стоит помнить, что приготовление еды — это не обязанность одного человека, сообщила психолог Ольга Романив сайту uznay.ru.

По словам специалиста, человек должен уважительно относиться к личному пространству и желаниям своего партнера. Поддержать женщину можно, например, взяв на себя часть бытовых обязанностей по дому.

Кроме того, можно подумать о компромиссах. Ими могут стать посещение кулинарных мастер-классов, перераспределение домашних обязанностей и походы в рестораны по выходным, отметила психолог.