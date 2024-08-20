Психолог Романив посоветовала поменять работу, чтобы решить проблему опозданий

Регулярные опоздания могут иметь различные причины, но если исключить объективные факторы, такие как задержки в общественном транспорте, пробки или поломки автомобиля, то дело зачастую связано с проблемами тайм-менеджмента. Психолог Ольга Романив рассказала Life , что поможет выбраться из замкнутого круга постоянных опозданий.

Нередко поведение людей имеет скрытые мотивы, о которых они сами могут не догадываться. Например, если человек начал опаздывать на работу после смены руководства, это может свидетельствовать о том, что ему не хочется взаимодействовать с новыми коллегами. И если он постоянно приходит на час позже на встречу с подругой, которая без конца жалуется и требует внимания, он может пытаться сохранить свои нервы.

Иногда организм принимает защитные меры против раздражителей, даже если люди не осознают, что именно является причиной опозданий. Если человек заметил, что стал непунктуальным в какой-то момент, стоит провести самоанализ. Порой достаточно сменить ненавистную работу и исключить из своего окружения некоторых людей, чтобы решить проблему с опозданиями.