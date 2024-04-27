Психолог Романив: на первом свидании стоит обратить внимание на чувство юмора мужчины | 360°

27 апреля 2024, 11:01
Психолог Романив: на первом свидании стоит обратить внимание на чувство юмора мужчины
На первом свидании важно обращать внимание на поведение мужчины и его качества. Избранник должен обладать хорошим чувством юмора, сообщила семейный психолог Ольга Романив в беседе с Life.
По словам специалиста, умение вовремя пошутить или посмеяться — необходимое качество в семейной жизни. Так, женщина может смело рассказать свой любимый анекдот и последить за реакцией нового знакомого. Если ее не последовало, стоит задуматься.
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Кроме того, мужчина должен уметь слушать. Постоянные разговоры только о себе станут тревожным звоночком, отметила Романив.
Психология
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