Психолог Романив: на первом свидании стоит обратить внимание на чувство юмора мужчины | 360°

Общество 27 апреля 2024, 11:01 Психолог Романив: на первом свидании стоит обратить внимание на чувство юмора мужчины

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На первом свидании важно обращать внимание на поведение мужчины и его качества. Избранник должен обладать хорошим чувством юмора, сообщила семейный психолог Ольга Романив в беседе с Life.

По словам специалиста, умение вовремя пошутить или посмеяться — необходимое качество в семейной жизни. Так, женщина может смело рассказать свой любимый анекдот и последить за реакцией нового знакомого. Если ее не последовало, стоит задуматься.

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Кроме того, мужчина должен уметь слушать. Постоянные разговоры только о себе станут тревожным звоночком, отметила Романив.