Психолог Романив: мужчина может решиться на измену из-за частых претензий и придирок

Психолог Ольга Романив в беседе с изданием Life рассказала, какие моменты могут подтолкнуть на измену со стороны мужа после рождения ребенка.

По словам эксперта, рождение ребенка выносит на свет скрытые проблемы, о существовании которых пара даже не подозревала. Это могут быть как различия в воспитании, так и личные претензии друг к другу.

«Если вы хотите минимизировать риски „срыва“ мужчины, улаживайте проблемы до появления малыша, не стремясь сделать ребенка неким „громоотводом“», — дала совет психолог.

Мужчина может решиться на измену, если жена отказывает ему в интимной сфере, часто доводит скандалами и придирается по мелочам, сказала Романив.