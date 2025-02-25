Психолог Романив: «маменькиных сынков» отличает бытовая несамостоятельность

Строить гармоничные отношения с мужчиной, относящимся к категории «маменькиных сынков», достаточно сложно. О главных признаках зависимости партнера от родителей рассказала психолог Ольга Романив, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, «маменькиного сынка» можно определить по чрезмерному вмешательству матери в отношения, неспособности к бытовой самостоятельности и постоянным сравнениям с родителями.

Чтобы улучшить ситуацию, Романив предложила ограничить влияние свекрови и стимулировать партнера к принятию ответственности. Однако полное перевоспитание требует серьезной работы, включая поддержку психотерапевта, резюмировала психолог.