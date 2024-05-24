Психолог Романив: комплименты и свидания помогут вернуть романтику в отношения

Даже в самых крепких отношениях со временем пропадает романтика. Вернуть ее помогут комплименты и свидания, рассказала психолог Ольга Романив, передала «Вечерняя Москва».
По словам специалиста, необходимо вернуть привычку говорить что-то милое и приятное своей половинке каждый день. Также можно оставлять записки с интересными надписями в кармане брюк, сумке или блокноте партнера.
Свидания позволят насладиться компанией друг друга в красивой обстановке. Также разнообразить отношения поможет совместное путешествие, отметила Романив.
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