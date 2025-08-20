Психолог Рябкова рассказала, что дети осваивают навыки саморегуляции через игры

Игра — эффективный метод, помогающий детям учиться управлять эмоциями и поведением. Об этом рассказала психолог и доцент кафедры дошкольной педагогики и психологии факультета МГППУ Ирина Рябкова в беседе с сайтом KP.RU .

По словам эксперта, именно через такие занятия ребенок осваивает навыки саморегуляции и управления поведением.

«Он примеряет на себя роль родителя, врача, пирата, и учится организовывать свое поведение не импульсивно, а в соответствии с тем, нужно ли ему покормить своих воображаемых детей, вылечить пациента мишку или пережить кораблекрушение», — пояснила психолог.

Специалисты предупреждают, что использование планшетов и мультфильмов для успокоения детей может быть опасно. Из-за отсутствия умения управлять эмоциями они рискуют попасть в порочный круг повторяющихся истерик, что негативно скажется на психологическом развитии.