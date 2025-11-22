Психолог Резенова призвала не отпускать детей за границу с сомнительными лицами

Детский психолог Надежда Резенова предупредила родителей о тревожных признаках, позволяющих выявить возможный интерес их дочерей-подростков к работе в индустрии эскорта. Об этом сообщил « Ридус ».

В России наблюдается активность мошеннических группировок, нацеленных на привлечение 16-летних школьниц к участию в элитных мероприятиях вместе с богатыми мужчинами. Специалист подчеркнула недопустимость поездок подростка за рубеж в сопровождении незнакомых лиц. Родители обязаны осознавать серьезность ситуации, ведь 16 лет — это возраст, когда девочка еще остается ребенком.

Психолог посоветовала обращать внимание на состояние детей. Среди тревожных сигналов — перемены в поведении девочки, появление скрытности и раздражительности, смена круга общения, добавил NewsNN.ru.