Психолог Резенова объяснила, что при утрате близкого ребенку важно выговориться

Детский и семейный психолог Надежда Резенова рассказала, как помочь ребенку справиться с эмоциями от утраты близкого. И взрослым, и детям нужны общие рекомендации в такой ситуации, передала « Вечерняя Москва ».

Как пояснила специалист, отличие в том, что к ребенку необходим более бережный подход.

«Нужно быть рядом и говорить о случившемся, чтобы ребенок не молчал», — отметила эксперт.

По ее словам, в подобных обстоятельствах важно слушать и задавать вопросы, чтобы человек говорил, и разрешать ему проживать эмоции: злость, шок, боль. Психолог также рекомендовала тактильный контакт, если человек его допускает: обнять, посидеть рядом.