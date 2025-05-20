Психолог Решетов объяснил, что ошибки в принятии решений связаны с недостатком знаний

Каждый сталкивался с ситуацией, когда принятое решение казалось правильным, но позже становилось ясно, что оно было ошибочным. Об этом РИАМО рассказал Павел Решетов — кандидат педагогических наук, доцент, директор Интернационального института практической психологии и соавтор учебников по психологии.

По словам эксперта, есть несколько факторов, которые могут помешать человеку принять верное решение. Один из них — недостаток знаний и опыта в конкретной области, что ограничивает количество возможных вариантов решения.

Также на качество решения может повлиять форс-мажор: нехватка времени не позволяет тщательно проанализировать ситуацию и оценить ее объективно. Кроме того, на принятие решений влияют установки и привычки: люди могут продолжать думать и действовать по шаблону, не учитывая новые обстоятельства.

«Перфекционизм и страх ошибки приводят к тому, что решение просто не принимается. Хотя внутренние причины несколько разные. В первом случае из-за стремления к идеалу, во втором — из-за боязни совершить неправильный выбор», — цитирует психолога газета «Петербургский дневник».

Люди с низкой самооценкой могут даже не понимать, что для них действительно важно, что усложняет процесс принятия решений. Страх ошибки в таких случаях играет значительную роль, подытожил Решетов.