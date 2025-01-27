Психолог Решетникова: несвободные мужчины кажутся более надежными партнерами

Психолог Алиса Решетникова в интервью для ИА RuNews24.ru объяснила тему привлекательности для женщин мужчин, состоящих в отношениях с их подругами, бывших партнеров или несвободных мужчин. Она отметила, что все эти ситуации имеют множество аспектов.

Решетникова указала на влияние общественного мнения. Женщины могут оценивать привлекательность мужчины на основании того, насколько он интересен другим женщинам. Если мужчина привлек внимание и завоевал любовь другой женщины, это может повысить его значимость в глазах других.

Психолог сравнивает это с ситуацией в магазине: если товар пользуется спросом, то он автоматически кажется более привлекательным.

Женщин могут привлекать несвободные мужчины потому, что они кажутся более стабильными и надежными партнерами. Наличие обязательств у мужчины может создавать ощущение уверенности в том, что он не станет менять партнерш слишком часто. Это также может давать женщине чувство защищенности, уменьшая риск разочарования.