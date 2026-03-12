Психолог Рейнталь рассказала, что игры считаются наиболее эффективным способом развития ребенка

Детский и семейный психолог Галина Рейнталь рассказала NEWS.ru , что игры — наиболее эффективный способ развития ребенка. По ее словам, благодаря интересу к процессу знания усваиваются более основательно.

Психолог подчеркнула, что игра — это главное занятие для развития детей, хотя многие родители недооценивают ее роль и отдают предпочтение раннему обучению. Она напомнила, что навык становится устойчивым только тогда, когда дети начинают использовать его в повседневной жизни. Если этого не происходит, полученные знания остаются формальными и со временем забываются.

«В игре ребенок применяет то, чему научился, пробует, повторяет, экспериментирует, и таким образом знания постепенно становятся частью его реального опыта», — поделилась Рейнталь.

Она добавила, что у малышей до трех лет игра обычно сводится к манипуляциям с предметами, в этот период активно развиваются сенсорные способности, координация движений и мелкая моторика. Начиная с трех-четырех лет, у детей появляется интерес к сюжетно-ролевым играм, с помощью которых они осваивают бытовые навыки и социальные роли.

С возрастом игры становятся сложнее, появляется интерес к стратегическим и настольным играм, которые учат планировать и просчитывать последствия своих решений. Рейнталь отметила, что если родители хотят развивать ребенка с помощью дополнительного образования, кружков и секций, то должны помнить о главном: зачем они это делают, насколько применимы эти навыки в жизни и получает ли ребенок удовольствие от занятий. Именно интерес и вовлеченность помогают знаниям и умениям закрепляться.