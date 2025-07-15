Психолог Рейнталь призвала родителей научиться отказывать детям из-за риска взращивания эгоизма

Семейный психолог Галина Рейнталь в интервью NEWS.ru подчеркнула, что родителям необходимо научиться отказывать детям, чтобы не воспитать в них эгоизм. Она отметила, что взрослые зачастую боятся испортить отношения с детьми или опираются на собственный негативный опыт, поэтому не могут сказать «нет».

По словам психолога, говорить «нет» важно для формирования у детей понимания границ и безопасности. Чрезмерное потакание формирует у детей ожидание, что «все должны им», и ведет к эгоизму и нарушению социальных норм.

Галина Рейнталь рекомендует заранее обсуждать с ребенком правила покупок, например, составлять список продуктов, которые можно купить в магазине. Для детей постарше можно определить сумму и периодичность покупок.

Ранее специалист Московской службы психологической помощи Екатерина Игонина заявила, что умение говорить «нет» близким — это не эгоизм, а защита личных границ.