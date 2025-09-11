Психолог Разыграев сообщил, что пауза в отношениях должна иметь конкретные сроки

Ректор академии позитивной психотерапии, психолог и психодраматерапевт Николай Разыграев рассказал РИАМО о правилах паузы в отношениях.

По мнению специалиста, перерыв должен быть осознанным и иметь конкретные сроки, чтобы помочь партнерам разобраться в своих чувствах и подготовиться к конструктивному разговору.

«В практике я часто вижу, что пауза превращается в испытание для обоих. У одного появляется тревога: „Меня бросили?“. У другого — соблазн „примерить“ жизнь без отношений», — предупредил медик.

Он посоветовал заранее определить формат контактов, назначить дату разговора, использовать время для работы над собой. Также не стоит воспринимать паузу как наказание, добавила газета «Петербургский дневник».