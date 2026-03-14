Психолог Радченко сообщила, что работа нередко становится для человека способом структурировать жизнь

Психолог Виктория Радченко в интервью «Краснодарским известиям» объяснила, почему люди с эмоциональным истощением боятся менять работу.

Люди продолжают работать на должностях, которые вызывают у них сильное выгорание, несмотря на внутреннее сопротивление, связанное с мыслью об увольнении. По словам эксперта, это происходит из-за глубоких психологических механизмов.

Специалист пояснила, что трудовая деятельность для многих становится способом структурировать жизнь и ощутить собственную значимость. Даже если работа не приносит радости, она помогает заполнить день и придает ощущение существования.

Уход с привычного места может восприниматься как столкновение с внутренней пустотой и тревогой. Еще одна причина — потеря идентичности, ведь многие люди отождествляют себя со своей профессией.