Психолог Прудкая посоветовала переключать внимание при панических атаках

Психолог Мария Прудкая поделилась методами преодоления панических атак и стратегиями борьбы с ними. Об этом сообщила « ТСН24 ».

Среди симптомов такого состояния эксперт выделила учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание и страх потери контроля. Паническая атака порой ошибочно воспринимается как сердечный приступ или признаки сумасшествия.

«Важно себя не ругать, не стыдить, а попробовать услышать, понять, откуда взялось это состояние. Делать это, конечно, необходимо со специалистом», — отметила эксперт.

По ее словам, в моменты атаки можно попробовать проговорить: «Я в безопасности», «Это пройдет». Еще один вариант — переключение внимания. При таком способе стоит потрогать что-то холодное, разуться или назвать пять предметов вокруг, добавил «ФедералПресс».