Психолог Прудкая: неловкость в ответ на комплимент может возникать на фоне низкой самооценки

Психолог Мария Прудкая в беседе с «ТСН 24» объяснила, почему не все люди одинаково умеют воспринимать комплименты.

Определить, что для человека комплимент неловок, можно по его реакции смущения или дискомфорта. Некоторые люди начинают преуменьшать свои достоинства, другие же пытаются оправдать свой успех внешними обстоятельствами.

«Человек может думать, что вы его обманываете и откровенно льстите, а на самом деле он не так хорош, как вы его описываете», — пояснила Прудкая.

Зачастую эта неловкость возникает на фоне низкой самооценки или внутренних негативных убеждений. У людей с психологическими травмами из детства появляется чувство, что похвала — это ловушка или уловка.

Психолог советует отвечать на похвалу искренней благодарностью. Также важно, по ее словам, менять внутренние установки и паттерны поведения.