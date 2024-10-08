Психолог Прудкая: человек может смотреть раздражающий контент, чтобы подтвердить свои убеждения

Психолог Мария Прудкая в беседе с «ТСН 24» объяснила, почему некоторые люди специально подписываются на раздражающий их контент в интернете.

Первое, о чем вспомнила специалист, это обычное любопытство. Человек может быть не согласен с мнением спикера, однако будет иметь желание подтвердить свои убеждения. Она назвала такое поведение проверкой себя.

«Когда мы смотрим или читаем что-то, что нас раздражает или с чем мы не согласны, мы получаем подтверждение своей правоты», — сказала Прудкая.

Стремление следить за тем, кого не любишь, также может объясняться психологической потребностью сравнивать себя с другими, пояснила психолог.