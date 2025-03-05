Психолог Потемкина: представители поколения Z уверенно защищают свои права

Психолог Татьяна Потемкина из Центра семейной терапии рассказала радиостанции «Говорит Москва» , что представители поколения Z не боятся защищать свои права.

По мнению специалиста, молодежь, родившаяся после 1997 года, проявляет большую изощренность в этом вопросе, поскольку с легкостью адаптируется к обстоятельствам.

«Когда нам не хватает стабильности и уверенности в завтрашнем дне, мы ищем это в разных областях жизни», — добавила специалист.

Исследование сервиса SuperJob показало, что 8 из 10 зумеров не рассматривают вакансии с окладом по договоренности. Еще 36% опрошенных откликаются на такие предложения иногда, а 45% не готовы их рассматривать. Молодые люди предпочитают заранее знать размер жалованья и не любят «торгов» по зарплате.