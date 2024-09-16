Психолог и коуч ICF Мария Попова рассказала о причинах капризного поведения женщины в отношениях. Слова эксперта опубликовала « Газета.ru ».

По ее мнению, такое отношение к партнеру — признак наличия некой потребности, которая трансформируется в неудовлетворяемый каприз.

«Это детская неосознанная позиция. Женщине важно разобраться в себе и в своих истинных потребностях», — отметила специалист.

Данное взаимодействие в паре, добавила психолог, может перерасти в детско-родительские отношения. Однако важно помнить, что супруг — «это не отец, который вам что-то должен».