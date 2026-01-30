Психолог Полтавская посоветовала не жить прошлым и не вовлекаться в далекое будущее

Исследование ВЦИОМ показало, что представители поколения Z демонстрирует наибольший уровень жизнелюбия и позитива. В беседе с «Авторадио» ситуацию прокомментировала психолог Юлия Полтавская.

По ее словам, поколение зумеров чувствует себя счастливее остальных, ведь они обладают большим уровнем личной свободы. Это первое поколение, выросшее в эпоху доступности огромного массива информации.

«Мы, миллениалы, пережили действительно очень неспокойные, нестабильные времена. Нужно двигаться вперед и брать от жизни то, что сейчас вы можете взять», — отметила эксперт.

Она также посоветовала сосредоточиться на настоящем моменте, не жить прошлым и не вовлекаться в далекое будущее.