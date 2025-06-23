Психолог Полякова призвала родителей заинтересовывать детей в чтении книг летом

Психолог и методист курса «Чтение» Учи.ру Ирина Полякова поделилась с KP.RU советами, как сделать процесс чтения школьной литературы на лето увлекательным для детей. Эксперт отметила, что в наше время, когда социальные сети занимают много времени, подросткам сложно заинтересоваться книгами. Однако есть методы, которые могут превратить чтение из скучной обязанности в настоящее приключение.

По словам Поляковой, можно организовать семейные вечера, посвященные чтению или обсуждению книг. Например, устроить пикник в парке, где каждый член семьи будет читать свою книгу.

Также можно предложить ребенку поучаствовать в читательском челлендже с наградой. Например, за чтение 20 страниц в день в течение месяца можно получить билет на концерт или любимое лакомство.

Для творческих детей подойдет задание по созданию буктрейлера — короткого видеоролика, в котором нужно рассказать о книге в стиле трейлера к фильму.

Эксперт подчеркнула, что важно не давить на ребенка и не критиковать его. Пусть он сам выбирает, как читать и что обсуждать. Тогда даже список литературы на лето может стать увлекательным приключением.