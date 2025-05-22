Психолог Полякова предложила метод с тряской рук для подготовки к выступлению

«Если вечером думать о неудаче и критике, мозг будет замечать только плохое. Если же настраиваться позитивно, улыбаться и вспомнить техники дыхания, то это поможет вернуться в тело и успокоиться», — пояснила специалист.

По ее словам, находясь на сцене, полезно сжимать и расслаблять пальцы ног, шевелить ими, ощущая твердую опору под ногами. Такой подход помогает успокоиться и отвлечься от тревоги.

Психолог также предложила обратить внимание на метод с тряской рук, ног и тела — это способствует расслаблению и выравниванию дыхания. Еще один эффективный способ — визуализация. Она позволяет заранее представить ситуацию в безопасных условиях и подготовиться к ней.