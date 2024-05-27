Психолог Полхова призвала не паниковать, если ребенок застал родителей за сексом

Если ребенок застал родителей за сексом, не стоит паниковать, никакой психологической травмы у него не будет, если взрослые поведут себя правильно. Об этом РИАМО рассказала психолог, коуч, член World Association for Positive and Transcultural Psychotherapy (WAPP) Анастасия Полхова.

Она посоветовала в случае, если ребенок застал взрослых в неподходящий момент, одному из родителей одеться и спросить, чего он хочет. А потом проводить в его комнату и подождать, когда он заснет.

«На следующее после происшествия утро следует откровенно поговорить с ребенком, избегая смущения и смешков. Нужно спросить, что именно он увидел в родительской спальне», — подчеркнула психолог.

Она призвала избегать излишних подробностей. Достаточно сказать, что мама и папа проявляют любовь через объятия и прикосновения. Как правило, это вполне понятное для детей объяснение.