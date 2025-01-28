Психолог Плужникова: независимым можно считать того, кто следует своим интересам

Старшее поколение нередко критикует молодое за несамостоятельность. Что же такое инфантильность? Почему одни люди кажутся более взрослыми и ответственными, чем другие? Ответы на эти вопросы дала тренер первой ступени по гештальт-терапии в Туле Наталья Плужникова в беседе с «ТСН24» .

Плужникова пояснила, что понятия «взрослый» и «самостоятельный» могут иметь разные значения. Человек может быть взрослым по возрасту, достигнув 18 лет, но психологически он может продолжать чувствовать себя ребенком.

Гештальт-терапевт определяет самостоятельность как отсутствие «детскости», наивного восприятия мира, неспособности планировать и принимать решения. Люди с такими чертами склонны сосредотачиваться на собственных интересах, быстро увлекаться новыми начинаниями, но бросать их при первых трудностях. Им трудно нести ответственность за свои действия.

Единого стандарта самостоятельности не существует, так как наше развитие и становление независимости происходят в уникальных условиях. Созревание структур психики, обеспечивающих независимость и ответственность, протекает по-разному, пояснила специалист.

По словам Плужниковой, независимым можно считать человека, умеющего следовать своим интересам, определять жизненные цели, учитывать личные ценности и убеждения. Ответственность подразумевает признание человеком своей роли в событиях и результатах, в которых он участвует.