Психолог Пилипенко не увидел острой необходимости в прохождении примирительной процедуры при разводе

Клинический психолог Андрей Пилипенко не увидел острой надобности в прохождении примирительной процедуры при разводе. Его слова передал RT .

Как объяснил специалист, пара, которая думает о разводе, сперва может обратиться к семейному психологу за поддержкой без дополнительных законодательных обязательств.

«Данный вопрос требует обсуждения в профессиональных сообществах юристов, психологов, общественно-политических и религиозных объединениях», — сказал Пилипенко.

Ранее СМИ писали, что Минюст России прорабатывает вопрос о законодательном введении обязательной процедуры примирения во время бракоразводного процесса.