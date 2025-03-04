Психолог Пилипенко: дыхательные практики помогут пережить весеннее обострение

С приходом весны многие люди сталкиваются со внутренними переживаниями, такими как тревога, усталость и эмоциональные колебания. Этот феномен известен как «весеннее обострение». Клинический психолог Андрей Пилипенко рассказал « Инфо24 », как справиться с таким состоянием.

Основные причины весеннего обострения связаны с гормональными изменениями. Увеличенная продолжительность светового дня влияет на выработку мелатонина и серотонина, что у некоторых людей вызывает повышенную активность. Среди наиболее распространенных симптомов выделяются резкие перемены настроения, повышенная тревожность, апатия, нарушения сна и физическое истощение.

По словам эксперта, в этот период не стоит перегружаться. Психолог посоветовал соблюдать режим сна, правильного питания и умеренной физической активности. Также важно практиковать дыхательные упражнения, прогулки на свежем воздухе и наблюдение за природными пейзажами.