Психолог Петрухина посоветовала давать детям игрушки-антистресс при сильном волнении
Если ребенок испытывает сильное волнение, то справиться с ним помогут игрушки-антистресс. Об этом в беседе с РИАМО рассказала психолог Татьяна Петрухина.
По ее словам, родителям лучше заранее запастись такими игрушками. Потому что в момент волнения они помогут победить стресс и снизит уровень беспокойства.
Кроме того, такие игрушки развивают мелкую моторику ребенка, а также улучшают его настроение и стимулируют в нем любознательность.
Петрухина добавила, что при выборе игрушки всегда нужно смотреть, на какой возраст она рассчитана и покупать антистресс с его учетом, добавил «Петербургский дневник».
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