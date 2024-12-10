Психолог Петрухина посоветовала давать детям игрушки-антистресс при сильном волнении

Если ребенок испытывает сильное волнение, то справиться с ним помогут игрушки-антистресс. Об этом в беседе с РИАМО рассказала психолог Татьяна Петрухина.

По ее словам, родителям лучше заранее запастись такими игрушками. Потому что в момент волнения они помогут победить стресс и снизит уровень беспокойства.

Кроме того, такие игрушки развивают мелкую моторику ребенка, а также улучшают его настроение и стимулируют в нем любознательность.

Петрухина добавила, что при выборе игрушки всегда нужно смотреть, на какой возраст она рассчитана и покупать антистресс с его учетом, добавил «Петербургский дневник».