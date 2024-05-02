Психолог Перминова призвала сохранять спокойствие при споре на религиозные темы | 360°

Общество 02 мая 2024, 16:30 Психолог Перминова призвала сохранять спокойствие при споре на религиозные темы

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Обсуждение вопросов религии — это всегда риск, что спор перерастет в конфликт. Но, если эту тему все-таки подняли, то самое важное — это сохранять спокойствие. Об этом «ФедералПресс» рассказала психолог Елена Перминова.

Она объяснила, что агрессивно доказывать свою позицию будет, скорее всего, неуверенный в себе человек. В таком случае ему важно, чтобы с ним согласились и приняли его точку зрения. Однако, если быть в своих убеждениях твердым, это поможет сдержать эмоции.

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«Эта убежденность даст вам возможность принять право оппонента на иное мнение», — отметила психолог.

Она подчеркнула, что верующий человек может агрессивно спорить на тему религии, если сам переживает кризис своих убеждений.

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