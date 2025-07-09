Психолог-консультант психологического центра «Счастливая семья» Наталья Панфилова в беседе с ИА НСН заявила, что в семье часто возникает борьба за власть, и преимущество в ней обычно получает тот, кто приносит в дом больший доход. Однако, по ее мнению, это не главный фактор, который скрепляет брак.

Панфилова объяснила: «Если супруги одинаково зарабатывают, то у них включается режим конкуренции. И это касается всех свершений, а не только денег: они начинают друг другу доказывать, что его мнение более правильное, или его информация более ценная. А если изначально один из супругов признает, что другой больше зарабатывает, то здесь изначально не закладывается эта конкуренция, и в каком-то смысле паре легче».

По словам специалиста, сценарий отношений, который люди подсознательно переносят на свою семью, исходя из опыта своих родителей, важнее для крепости брака, чем финансовая составляющая.

Ранее семейный психолог Надежда Резенова опровергла утверждение о том, что неженатые россияне меньше болеют.