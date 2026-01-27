Психолог Панфилова призвала обсуждать финансовые вопросы в отношениях до начала совместной жизни

Разногласия по поводу денег могут сильно испортить семейную жизнь. Стабильность отношений зависит от того, как супруги управляют финансами. Существуют два основных подхода к совместному хозяйству: объединение бюджетов и раздельные кошельки. Об этом рассказала ИА НСН семейный психолог Наталья Панфилова.

Эксперт отметила, что все финансовые вопросы, включая кредитную историю, лучше обсуждать до начала совместной жизни.

«Финансовые вопросы лучше обсуждать сразу. Ожидания могут быть разные. Есть какие-то идеи или ценности, о которых нужно сказать заранее», — подчеркнула специалист.

Это поможет избежать неприятных сюрпризов и скандалов после переезда. Обсуждение финансовых вопросов открыто и честно — залог здоровых отношений, резюмировала Панфилова.