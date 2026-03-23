Психолог Панфилова объяснила разницу между отдыхом и бездельем

Психолог Наталья Панфилова объяснила, что отдых направлен на восстановление ресурсов и подразумевает дальнейшую активность, в то время как безделье — это отсутствие действий до тех пор, пока внешние факторы не заставят человека начать что-то делать. Об этом написало ИА НСН .

По результатам опроса SuperJob: 31% россиян считают безделье отдыхом и расслаблением; 17% воспринимают его как ничегонеделание и полное отсутствие занятий; 12% считают безделье пустой тратой времени и даже тунеядством; 10% связывают его с ленью; 8% вспоминают о скуке, тоске или апатии; 7% участников опроса ассоциируют безделье с лежанием на диване с телефоном или пультом от телевизора.

Отдых, по ее словам психолога, — это активный и целенаправленный процесс, необходимый для восстановления ресурсов организма, как физических, так и ментальных. Он работает по принципу сна: после качественного отдыха человек «просыпается» с новыми силами и готов к дальнейшей деятельности. Цель отдыха — пополнить запас энергии, чтобы затем эффективно выполнять задачи.

Безделье, в свою очередь, — это пассивное состояние без конкретной цели восстановления. Человек ничего не делает не для того, чтобы набраться сил, а просто потому, что не занят. Деятельность прекращается не по внутреннему плану, а под давлением внешних обстоятельств или угроз, которые вынуждают «включиться», заключила Панфилова.