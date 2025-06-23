Психолог Панасюк посоветовал постепенно подключать подростка к бытовым делам

Для перехода к самостоятельной жизни подростку необходимо освоить бытовые и финансовые навыки. Важно не просто предоставить ребенку свободу, но и научить правильно ей пользоваться. Об этом рассказал психолог Дмитрий Панасюк в беседе с сайтом KP.RU .

Специалист посоветовал постепенно подключать подростка к ведению простых дел. Так, можно предложить ему пожить одному в квартире, пока родители на даче.

«Учите обращаться с документами — та же оплата квитанций за коммуналку. Другим бытовым навыкам. Родителям обычно некогда этим заниматься, а потом недоумевают», — отметил эксперт.

По его словам, взрослым следует рассматривать окончание школы как важный этап в жизни ребенка, при котором пора настраиваться на самостоятельность.