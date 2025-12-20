Психолог Орлова сообщила, что самодельный подарок служит доказательством ценности отношений

Психолог Пироговского университета Екатерина Орлова объяснила, что самодельные подарки имеют большую ценность, чем покупные, из-за понятия «инкорпорации». Об этом сообщил tagilcity.ru .

Как пояснила специалист, вкладывая время и усилия в создание подарка, даритель передает ему свои мысли. Научный подход показывает, что в процессе творчества человек проецирует на создаваемый предмет не только время и усилия, но и эмоции, такие как забота и позитивные воспоминания.

По словам эксперта, в результате получатель активирует сложные нейрокогнитивные процессы, воспринимая уникальный подарок как «материальный якорь», вещественное доказательство ценности отношений.