Психолог Орлова назвала требования к современным женщинам «жесткими»

По наблюдениям специалиста, нынешние стандарты затрагивают внешний вид, воспитание детей и индивидуальные качества.

«У нас вообще, мне кажется, очень жесткие требования к женщинам. Не только к возрасту, но и к внешности, к фигуре, к характеру, к тому, как она должна успевать, к ее материнской роли», — отметила психолог.

На сегодняшний день требований к женщинам сильно больше, чем к мужчинам, подчеркнула Орлова.