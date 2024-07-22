Психолог Орлова: бесконечный скролл ленты в соцсетях может разрушить семейные отношения

По мнению специалиста, социальные сети являются источником стресса для пары.

«Представим девушку, у которой муж скроллит все подряд и залипает на девушках, жена не в контакте с ним. Она получает сигнал отвержения, объект внимания рядом, но он не дает это внимание», — пояснила эксперт.

Формальное присутствие человека в данном случае хуже, чем его отсутствие. Через некоторое время такую пару будут связывать только «совместная ипотека и дети», заключила психолог.