Психолог Орлов посоветовал давать партнеру пространство для ошибок

Клинический психолог, нейропсихолог и КПТ-терапевт Евгений Орлов рассказал «Газете.Ru» , как перестать занимать позицию «матери» по отношению к своему партнеру.

По словам эксперта, установка на гиперопеку часто формируется в детстве, когда девочки растут с ожиданиями: «Ты должна быть удобной», «На тебя вся надежда». Во взрослом возрасте эти паттерны поведения переносятся на отношения с партнером.

Психолог отметил, что культурный код также влияет на формирование такой динамики: «Именно женщина считается хранительницей очага, организатором всего и вся, эмоциональным буфером». Это приводит к тому, что женщина берет на себя слишком много ответственности, а мужчина расслабляется и перестает напрягаться.

Психолог советует учиться молчать и не вмешиваться, давать партнеру пространство для ошибок и изменить лексикон, чтобы общение стало более равноправным.

«Помните: вы не мама. Вы женщина», — резюмировал эксперт.

Когда женщина перестает быть «наседкой», у мужчины остается мало вариантов, кроме как стать взрослым. Тогда между партнерами снова возникают уважение, страсть, нежность и близость.