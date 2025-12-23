Психолог Никитина посоветовала анализировать итоги года с позитивной точки зрения

Психолог Лариса Никитина рассказала в беседе с ОТР , как правильно подводить итоги года. Так, полезно сначала вернуться к поставленным целям.

По словам эксперта, критически оценивать себя не стоит, напротив, лучше похвалить даже за незначительные достижения.

«Надо анализировать с позитивной точки зрения: „Я хотел дойти туда-то, не дошел, а приблизился. Мне осталось совсем чуть-чуть“», — пояснила специалист.

Тем, кому сложно переключиться на позитивное восприятие собственных усилий, иногда полезнее вовсе отказаться от подведения итогов года. Им комфортнее двигаться вперед естественным потоком, минуя детальный разбор достигнутого, считает Никитина.