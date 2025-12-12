Психолог Никишина объяснила, почему люди массово попадают в ловушки псевдоброкеров

В основу нового расследования проекта «SHOT ПРОВЕРКА» лег экспертный разбор одной из наиболее опасных мошеннических схем — услуг псевдокредитных брокеров. Зрителям рассказали о механизмах психологического давления, благодаря которым «помощники» за несколько визитов лишают людей жилья и загоняют их в многолетние долговые кабалы.

Доктор психологических наук, профессор, директор Института клинической психологии и социальной работы Пироговского университета Вера Борисовна Никишина подробно объяснила, почему люди в стрессовых финансовых ситуациях становятся идеальной добычей для мошенников.

По словам эксперта, человек, оказавшийся перед угрозой потери имущества или под давлением долгов, входит в состояние острого страха — и буквально «глупеет» от переживаний. Он начинает искать быстрые решения, перестает анализировать риски, упускает детали в документах и соглашается на заведомо абсурдные условия:

«Когда человек боится, его способность критически мыслить резко падает. На этом и строятся стратегии псевдоброкеров: они говорят уверенно, обещают спасение, давят скоростью и формируют ложную картину контроля. Клиенту кажется, что времени нет, что выбора нет, и он подписывает все, что ему дают».

Как подчеркивает Никишина, большинство жертв уверены, что делают шаг к финансовой «перезагрузке», но впоследствии лишаются квартир и получают миллионные долги. Психолог отмечает: воздействие брокеров строится на четком алгоритме — подавление воли, создание иллюзии доверия и манипуляции срочностью.