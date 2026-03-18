Психолог Невеев заявил, что у многих IT-специалистов наблюдается аутистическая замкнутость

Кандидат психологических наук, эксперт по культам и сектам Александр Невеев поделился наблюдениями о поведении IT-специалистов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» .

Он отметил, что в «субкультуре программистов» часто встречаются нарушения общепринятых норм и правил личной гигиены.

«Это практически аутистическая замкнутость, стремление не соблюдать личную гигиену, стремление не соблюдать какие-то общепринятые нормы социальной жизни», — подчеркнул Невеев.

По его словам, если человек посвящает все свое время только написанию кода, это, конечно, не может пройти бесследно.