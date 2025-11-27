Психолог Невеев назвал «новоделом» современную хатха-йогу

Кандидат психологических наук и эксперт по культам и сектам Александр Невеев в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился мнением о современных практиках хатха-йоги. Специалист подчеркнул, что некогда она предполагала глубокое очищение организма.

Невеев рассказал, что классическая хатха-йога включала практики, которые сейчас могут показаться экстремальными.

«Классическая хатха-йога предполагала что? Допустим, человек должен вставлять, простите, бамбуковую трубочку в задний проход, садиться в лужу и небольшой прудик с лотосами, это такой древнеиндийский вариант клизмы. Потом он должен заглатывать тряпочку влажную, не до конца, и потом ее вытягивать, очищать пищевод, желудок. Рвота — выпивается очень много воды и потом провоцируется рвота», — рассказал психолог.

Эксперт отметил, что современные практики хатха-йоги, последователи которых следуют Айенгару, представляют собой «новодел».