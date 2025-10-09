Психолог Неровный назвал качественное резюме залогом успеха при поиске работы

Старший преподаватель кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Леонид Неровный в интервью Life.ru поделился секретами эффективного составления резюме и правильного поведения на собеседовании в условиях современного рынка труда.

По данным исследований, большинство компаний получают сотни откликов на каждую открытую вакансию, однако до личного знакомства доходят лишь единицы. Специалист рекомендовал избегать завышенных ожиданий, небрежного оформления документов и отсутствия конкретных достижений.

Правильно подобранное резюме — залог перехода на следующий этап подбора персонала, отметил психолог. Четкая структура, точное изложение опыта и деловых качеств существенно повышают шансы на приглашение на встречу с представителями отдела кадров.

Помимо грамотного представления своего профессионального багажа, важную роль играет само собеседование. Здесь необходимо показать знания о компании, уверенные ответы на вопросы рекрутера, соблюдение бизнес-этики и способность сформулировать интересующие вопросы потенциальному работодателю, подчеркнул Неровный.