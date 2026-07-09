Психолог Наумова заявила, что ребенок может использовать фразу «я тебя не люблю», когда не знает, как выразить злость

Когда ребенок говорит «я тебя не люблю», это может сильно огорчить родителей. Однако за этими словами может стоять совсем не то, что кажется на первый взгляд. Детский психолог, нейропсихолог и семейный терапевт Наталья Наумова объяснила «Ридусу» , что означает эта фраза и как на нее реагировать.

По словам психолога, когда ребенок говорит «я тебя не люблю», это не всегда означает, что он действительно не испытывает любви к родителям.

«Это значит, что ребенок сейчас злится, но не знает, какими словами это назвать», — сказала Наумова.

Реакция родителей на эту фразу очень важна. Если мама реагирует эмоционально, ребенок может понять, что таким образом он делает маме больно. В результате он может начать использовать эту фразу для мести.

«Когда ребенок говорит такие слова, важно заметить свою реакцию», — отмечает специалист.

Родителям важно выдержать неприятные ощущения и не выйти из себя. Необходимо объяснить ребенку, что любовь и правила существуют отдельно друг от друга.

По словам эксперта, спокойная реакция родителей — это важный посыл, который помогает ребенку понять, что даже при разных взглядах можно договориться и любить друг друга. Это помогает ребенку научиться взаимодействовать с окружающими людьми и лучше понимать себя и других.